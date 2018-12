Walldürn.Ein Opel Vectra wurde am Montagnachmittag beim Vorbeifahren beschädigt, ohne dass der Unfall der Polizei gemeldet wurde. Das Auto war in Walldürn in der unteren Vorstadtstraße, auf Höhe der Hausnummer 48, abgestellt. Der Opel parkte in einem Zeitraum von 16 bis 17 Uhr parallel zur Straße. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06281/ 9040 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018