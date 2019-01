Orden steht ganz im Zeichen des Jubiläums

Glashofen.Die Mitglieder der FG „Höhgöiker“ sind bereit für die heiße Phase der Jubiläumskampagne 2018/2019. Am Sonntag wurden die neu einstudierten Tänze dem närrischen Volk präsentiert. Nach einer närrischen Begrüßsung durch den Vorsitzenden Florian Beuchert wurde der Orden vorgestellt. Er steht ganz im Zeichen „50 Jahre FG Höhgöiker“. Er zeigt neben einer Narrenkappe das Gründungsjahr 1969, in der Farbe Grün gehalten die Zahl 50 und einen Göiker sowie den Schriftzug „FG Höhgöiker Glashofen“. Wie auch in den vergangenen Jahren war FG-Mitglied Arno Gärtner für die Gestaltung verantwortlich. Den ersten Orden überreichte Beuchert an den Sitzungspräsidenten Dieter Schmitt. Im Anschluss bekamen die Mitglieder des Elferrats vom Sitzungspräsidenten einen Jahresorden ausgehändigt. Es folgt die Vorstellung der Tänze.

Der Tanz der Kükengarde steht unter dem Motto „Weihnachts-Wichtel“. Aktive sind: Lina Berberich, Emma Berndt, Elisa Breunig, Pauline Breunig, Eva Bundschuh, Freya Eckert, Nele Galvan, Pia Gehringer, Maike Lebold, Linus Mairon, Samira Münzer, Lea Ockenfels, Samara Ohl, Finja Ruff, Annika Schäfer, Julien Schieser, Mara Schieser, Emma- Maria Trunk und Lena Weber. Sie werden trainiert von Sylvia Neuberger, Susanne Link und Sylvia Neuberger. Die Kostüme schneiderten Sylvia Neuberger und Sabrina Gehringer, Natalie Popp und Susanne Link. Die Stulpen für die Wichtel strickte Hildrut Gehrig.

Bei der Juniorengarde tanzen mit: Nena Fischer, Kirstin Lebold, Paulin Link, Melina Meeh, Rhea Neuberger, Jana Schieser, Alena Seischab, Sandy Siebert, Ann-Sophie Volk. Trainerinnen sind Natalie Popp, Denise Milea, Jessica Gaukel und Zoe Neuberger.

In der Höhgöikergarde tanzen: Tamina Allmann,Celina Blaser, Marie Eckstein, Anna Englmeier, Jessica Geier, Linda Geier, Lisa Kern, Franziska Kruse, Anke Lebold , Ellen Manz, Juliene Opacak und Jessi Schmik . Die Garde wird trainiert von Vally Ebert, Lena Farrenkopf und Theresa Trunk. Die Kostüme schneiderten Lisa Folhoffer und Sandy Menscher.

Auch das neue Tanzmariechen Mia Riehl zeigte ihr tänzerisches Können, sie wird trainiert von Lisa Folhoffer.

Zum Ende der Prunksitzung wird die gemischte Schautanzgruppe ihren Tanz unter dem Motto „Walpurgisnacht“ zeigen. Hier tanzen: Lukas Berberich, Anne Dörr, Alina Englert, Dominik Englert, Celine Fauser, Emilia Günther, Teresa Günther, Jessica Haas, Julia Handtusch, Laura Hefner, Pauline Link, Leoni Löffler, Melina Mairon, Johanna Münig, Zoe Neuberger, Miriam Schmitt, Vanessa Schwebmayer, Pia Seyfried, Lea Spilak, Justine Trunk und Loreen Trunk mit. Laura Ballweg, Theresa Forster, Selin Gehrig, Anika Henn und Lara Tschollar trainieren die Gruppe, die allesamt Hexen mit ihrem Besen darstellen. Die Kostüme schneiderten Liana Brasta, Peggy Pfattheicher, Sabine Tschollar und Iris Seyfried.

Die FG veranstaltet ihre Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, in der närrisch dekorierten Sporthalle. Ab 19.31 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Tänzen, Showeinlagen und Büttenreden. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 17. Februar, von 9 Uhr bis 11 Uhr im Rathaus statt. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse. Am Sonntag , 23. Februar, findet die Kinder- und Seniorensitzung ab 14.11 Uhr in der Sporthalle mit ebenfalls tollen Programmpunkten für die ganze Familie statt. Die Göikerfete findet am Freitag 15. Februar, um 20.11 Uhr in der Sporthalle statt. Einlass erst ab 16 Jahren.

Informationen zum Shuttle-Service gibt es unter ,,www.fg-hoehgoeiker.de im Internet. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019