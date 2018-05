Ortsturnier und Cocktailparty zum Jubiläum

Anzeige

Altheim.Der Tennisclub Altheim feiert in diesem Jahr Jubiläum. Der Club wurde vor 50 Jahren gegründet. Am 11. Oktober 1968 fanden sich in Altheim 18 Personen zur Gründungsversammlung eines eigenständigen Tennisvereins zusammen.

Damals beschlossen sie einstimmig, die Satzung sowie bei der Gemeinde ein Gelände für den Bau eines Tennisplatzes zu beantragen. Am 13. November des gleichen Jahres wurde dem Ersuchen um Aufnahme in den Badischen Sportbund stattgegeben. Im darauffolgenden Herbst wurde schließlich das erste Spielfeld fertiggestellt. Diese Ereignisse markierten vor mittlerweile 50 Jahren den Startschuss für den Tennisclub Blau-Weiß Altheim.

Einer der größten Tennisvereine

Aus den seinerzeit 33 Gründungsmitgliedern um den damaligen Vorsitzenden Erich Herold entwickelte sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit inzwischen konstant weit über 200 Mitgliedern einer der größten Tennisvereine der Umgebung.