Ostereiersuche machte Spaß

Das Ostereiersuchen ist jedes Jahr ein Besuchermagnet im Freilandmuseum. Das war auch in diesem Jahr wieder so, als sich die Kinder auf die Suche machten.

Gottersdorf. Großer Andrang herrschte am Ostermontag im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf. Dort ist das beliebte Ostereiersuchen für Kinder schon eine Tradition und in jedem Jahr Anziehungspunkt für Groß und Klein.

Spaß ...