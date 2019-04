Ostereiersuchen am Montag

Gottersdorf.Ostern steht vor der Tür und im Odenwälder Freilandmuseum findet am Ostermontag, 22. April, das beliebte Ostereiersuchen für Kinder statt. Schon gleich hinter dem Eingang, am Dorfbrunnen deutet der Osterbaum, der traditionell mit Buchs und vielen ausgeblasenen und handbemalten Eiern behängt ist, auf ein besonderes Ereignis: Um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr ist jeweils Suchbeginn für die bunten Eier, die der Museumshase jeweils zuvor auf der Wiese hinter den altehrwürdigen Museumsgebäuden versteckt hat.

Außerdem gibt es wieder das „Eierwerfen“ auf die Osterwand. Der Tag ist für Familien mit Kindern immer ein besonderes Erlebnis: Ostereiersuchen vor dieser historischen Kulisse weckt bei den Erwachsenen Erinnerungen an die Kindheit und ermöglicht bei den Kindern ein in Erinnerung bleibendes Erlebnis. Auch der Museumsschmied Franz Schell ist an diesem Tag in der Schmiede im Großbauernhof Schüßler ab circa 13 Uhr und führt vor, welche Kunst das Schmieden von Eisen ist.

Am Karfreitagnachmittag dürfen die Kinder außerdem wie jedes Jahr im Bereich der Museumsgaststube ausgeblasene Eier unter Anleitung nach Herzenslust bemalen.

Für das leibliche Wohl wird in der historischen Museumsgaststube und in der örtlichen Gastronomie gesorgt. Das Museum hat jeweils von 10 bis 17 Uhr von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Die Museumsgaststätte ist regulär nur an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostermontag ist das Museum geöffnet.

