Osterhase schwebt ein

Walldürn.Alles Gute kommt von oben, so auch der Osterhase. Er landet am Ostermontag, 22. April, nach 14 Uhr mit seinem Fallschirm am Flugplatz Walldürn. Der Flugsportclub Odenwald heißt gerne Gross und Klein auf dem Flugplatz Walldürn willkommen, um der Landung des Osterhasen beizuwohnen. Für die kleinen Gäste wird er auch eine süße Überraschung in seinem Gepäck haben. Sobald sich der Osterhase nach dem freien Fall wieder etwas beruhigt hat, lässt er sich mit den Flugplatz-Gästen fotografieren. Und damit sich alle nach dem Osterspaziergang und Eiersuchen wieder stärken können, stehen im Restaurant Fliegerstübchen Kuchen und Kaffee bereit. Bild: Flugsportclub Walldürn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019