Pädagoginnen tauschten sich aus

Walldürn.Auf Einladung von Christoph Helke, Kindergartengeschäftsführung der Verrechnungsstelle Walldürn, und Regina Köhler, Referentin für die pastorale Begleitung von Kindertageseinrichtungen, trafen sich erstmalig neun Frauen, die seit kurzem als pädagogische Fachkräfte in einer der 35 Kindertageseinrichtungen in dem Bereich der Verrechnungsstelle Walldürn begonnen haben oder in wenigen Wochen beginnen werden.

Dieser Tag diente dem Kennenlernen und Austausch. Es wurden Informationen zu Strukturen und Ansprechpersonen gegeben und auf Angebote zur Unterstützung der (religions-)pädagogischen Arbeit hingewiesen.

Mit im Boot war auch Wilfried Frank von der Fachberatung des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg, der über seinen Arbeitsbereich informierte und sich den Fragen der Teilnehmerinnen stellte.

Am Ende des Nachmittags waren die Rückmeldungen sehr positiv, wie die Verantwortlichen mitteilen. Besonders gefallen haben den Teilnehmerinnen die lockere Atmosphäre und der wertschätzende Umgang, das praktische Angebot zur Umsetzung der Schöpfungserzählung und die vielen Informationen.

