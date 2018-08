Painting-Session mit Jürgen Kadow

Miltenberg.Jürgen Kadow, abstrakter Künstler und Meisterschüler der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, wird im Rahmen seiner Soloausstellung „Transit“ von 4. August bis 18. Oktober in der Galerie Rita Stern in Miltenberg in der Hauptstraße 129 ein Künstlergespräch mit Painting-Session abhalten.

Das ist eine sehr interessante Möglichkeit, Einblick in das Schaffen des Künstlers zu erhalten. Die Veranstaltung findet am Samstag, 1. September, von 9 bis 14 Uhr statt.

Kadow zeigt mit viel Gespür für Farben und mit seinem unverwechselbaren Duktus abstrakte Werke, die sich mit dem Überbegriff „Transit“ befassen. Aus seinem Innersten heraus ergründet und durchschreitet er den Raum von hier zu dort: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Leben und Tod.

