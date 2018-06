Parade der Oldtimer im Freilandmuseum

Anzeige

Eine Parade der Oldtimer wurde den Besuchern am Sonntag im Freilandmuseum geboten. Zu bestaunen gab es Autos, Motorräder – und einen Autokorso rund um das Museum.

Gottersdorf. Die Oldtimerparade zog am Sonntag wieder viele Besucher an, die Fortbewegungsmittel aller Art zu sehen bekamen und sich auch nicht von einigen Regenschauern abschrecken ließen. Zu sehen gab es viele Fahrzeuge vom Automobil über landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fahrräder bis hin zu Motorrädern.

Liebevoll gepflegt

In den blitz-blank geputzten und von den Besitzern liebevoll gepflegten Fahrzeugen spiegelte sich nicht nur die Sonne, auch der Besucher konnte sich in den glänzenden Karosserien widerspiegeln. Von der kleinen Isetta bis hin zu Autos der großen Autohersteller Mercedes und Porsche stammenden Fahrzeugen konnte der Museumsbesucher Fortbewegungsmittel bestaunen. In manchen Fahrzeugen konnten Besucher Platz nehmen und sich in einem Oldtimer wohl fühlen.