Parkplatz-Projekt fand große Begeisterung

Altheim.Der Ortschaftsrat kam im Rathaus zusammen, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zu blicken und einen Eindruck von ausstehenden Themen für das Jahr 2019 zu erhalten. Zuerst hatte das Gremium jedoch über eine Bauvoranfrage zu beraten, die Befreiungen zweier Festsetzungen des Bebauungsplans beinhaltete. Diesen würde der Ortschaftsrat im Falle eines vorliegenden Bauantrages zustimmen.

Hubert Mühling wies auf ein vielversprechendes Spendenprojekt der Volksbank Franken hin, welches der Förderverein Kindergarten und Grundschule aufgriff, um der Grundschule Altheim zu ermöglichen, mit modernen digitalen Medien zu arbeiten und für die Kinder einen sichereren Umgang mit Computern, Tablets und Internet zu ermöglichen. Da es aber auch schon an funktionierender Grundausstattung fehle, wünscht er diesem Crowdfunding-Projekt einen erfolgreichen Verlauf.

Anschließend ließ Ortsvorsteher Hubert Mühling das ereignis-, aber auch arbeitsreiche Jahr Revue passieren. Natürlich wurden nicht alle Maßnahmen noch einmal aufgegriffen werden. Froh waren die Mitglieder des Ortschaftsrats über die Tatsache, dass die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Gütleinsäcker III“ mit 16 weiteren Bauplätzen von April bis Juli 2018 ausgeführt wurde. Erfreulich ist hierbei, dass der Quadratmeterpreis in der Höhe von 58 Euro beibehalten werden kann.

Außerdem wurden auf dem Friedhof die neuen Urnengrabfelder einheitlich gestaltet und die neue Wasserstelle mitsamt Gießkannenhalter sowie zweier Handkarren in Betrieb genommen. Auf die Baumfällarbeiten an der Leichenhalle wurde unverzüglich eine Neubepflanzung veranlasst. Die Feuerwehr wurde ausgestattet mit einem Überflurhydranten und einer Wasserentnahmestelle nahe der Biogasanlage.

Pflastersteine verlegt

Große Begeisterung fand das Projekt „Parkplatz an der Kirnauhalle“. 1600 Quadratmeter Pflastersteine wurden maschinell verlegt. Davor mussten allerdings einige Vorarbeiten wie zum Beispiel Randsteine setzen und der Einbau des Splits geleistet werden. Die Bereitstellung der benötigten Geräte trug ebenfalls maßgeblich zum Gelingen dieses Großprojekts bei. Der Wettergott meinte es gut im November, so konnte die Markierung der Fahrbahn und der 66 Parkplätze parallel zur Verlegung stattfinden. Lediglich die Umrandung steht noch aus. Ortsvorsteher Mühling sprach seinen Dank aus an alle Helfer, ohne die diese Aktion nicht hätte stattfinden können.

Daraufhin folgte ein kleiner Ausblick ins nächste Jahr. Die Grillplätze auf dem Freizeitgelände Noledorn sollen hergerichtet werden. Im „Hellerweg“ findet die bereits angekündigte Markierung an den Seitenstraßen für ein eindeutiges „Rechts-vor-Links“ statt. Die Treppe zum Friedhof hin wird ersetzt durch eine Rampe. Die Sanierung des Spielplatzes an der Grundschule soll in Angriff genommen werden. Für die Feuerwehr ist ein Mannschaftstransportwagen im Gespräch.

Grüngutplatz Thema

Im Anschluss war auch die kursierende Nachricht einer Schließung des Altheimer Grüngutplatzes großes Thema. Über dieses Vorhaben fand laut Ortsvorsteher Mühling keine Kommunikation im Vorfeld statt. Er konnte jedoch in Rücksprache mit Bürgermeister Markus Günther und dem Bauamt, die hinter einem Erhalt des Grüngutplatzes in Altheim stehen, mitteilen, dass kein Grüngutplatz geschlossen werde, wenn es die Gemeinde nicht will. Allein die Lage schließe ein Stilllegen aus.

Ortsvorsteher Hubert Mühling bedankte sich nach der Bürgerfragerunde beim gesamten Ortschaftsrat für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2018. Sein Stellvertreter Anton Bopp schloss sich mit Dank an Hubert Mühlung an. dka

