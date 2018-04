Partynacht unterm Maibaum angesagt

Anzeige

Walldürn.Auf dem Schlossplatz wird am 30. April eine alte Walldürner Tradition erneut aufleben: Die Stadt wird im Zusammenwirken mit der Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“ Walldürn wieder einen Maibaum auf dem Schlossplatz stellen. Auf die Besucher warten an diesem Tag das Maibaumfest und am Abend eine Partynacht.

Der Maibaum wird bereits am Donnerstag, 26. April, durch die Männer des Bauhofs aufgestellt. Festauftakt am Montag, 30. April, ist um 18.30 Uhr mit einem Festzug mit geladenen Ehrengästen, einer Abordnung der FG, Festkutsche und mit musikalischer Begleitung durch die Odenwälder Trachtenkapelle vom Miltenberger Torplatz über die Hauptstraße zum Schlossplatz. Dort steht dann der Bieranstich durch den Bürgermeister auf dem Programm.

Um 21 Uhr steigt dann die Partynacht auf dem Schlossplatz. Hier hat die FG „DJ Eisbär“ verpflichtet, der für Stimmung sorgen wird. Am 1. Mai ist ab 11 Uhr Festbetrieb mit Mittagessen