„Pepperonis“ öffnen wieder ihr Zelt

Die Pepperonis präsentieren ihr Jubiläumsprogramm vom 1. bis 4. August am Odenwälder Freilandmuseum unter dem Motto „35 Jahre Kleinkunst“. Das Zelt wird wieder am Museumsweiher aufgeschlagen.

Gottersdorf/Walldürn. Vor 35 Jahren begann die „Kleinkunst-Geschichte“ mit einer Talentbühne am BücherLaden in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn. „Pegasus“ hieß die Band, die erstmals spielte und daraufhin viele Jahre erfolgreiche Auftritte feierte. Andreas Manz präsentierte eine szenische Jonglage-Nummer. Drei Jahre später schrieb er sich im Tessin an der Dimitri-Schule ein und ist schon mehr als drei Jahrzehnte Profikünstler mit europaweiten Auftritten.

Programm der Pepperoni-Sommerbühne Mittwoch, 1. August: 15 Uhr Fünf-Finger-Theater, „Wo ist Kniesebeins Badewasser?“; 21 Uhr „Soul Diamonds“ aus Stuttgart „We love soul music“. Donnerstag, 2. August: 15 Uhr Tanztheater „Däumelieschen“, mit Schülerinnen der Körper- und Bewegungsschule Eva Sweazey; 20 Uhr Große Talent-Bühne „open stage – open mic“, Bühnentalente der Region stellen sich vor, Moderation: Manuel Sturm; 22 Uhr Late Night Band „Acoustic Open“. Freitag, 3. August: 15 Uhr Tanztheater „Däumelieschen“, mit Schülerinnen der Körper- und Bewegungsschule Eva Sweazey; 19.30 Uhr Burning Up Rock & Pop; 21 Uhr Pepperoni-Jubi-Show „Do Hoscht‘s, Musik, Mundart und noch mehr; 22 Uhr Late Night Band „Colours“. Samstag, 4. August: 15 Uhr „Tejader“ – „Schlaflos in Schlummerland“, Theaterensemble der Lebenshilfe; 20 Uhr Compagnia Due – „OH! A Variety Show“; 22 Uhr Late Night Band „Rainer Pusch & Die üblichen Verdächtigen“.

Über die Dörfer getingelt

Die kleine Laienspieler-Gruppe mit etwa zwölf Leuten tingelte 1985 und 1987 mit Pfadfinderjurte im Sommer über die Odenwalddörfer und spielte an Nachmittagen für die Kinder auf den Gemeinde-„Zirkuswiesen“. Die Zirkusgastspiele durfte man im Jugenddorf Klinge, in den Johannesanstalten Michelbach und auf dem Mosbacher Marktplatz geben. In der Folge etablierten die „Pepperonis“ in der Glashofener Sporthalle ein „Kulturspektakel“ und zwei Themenabende: „Salsa“ und „Chicago 1930“.