Amorbach.Der evangelische Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger und seine musikalischen Freunde gastieren am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Gangolf in Amorbach und bieten mit „Perlen des Glaubens“ ein tolles Konzertprogramm. Viele kraftvolle Lieder nehmen die Zuhörer mit auf eine froh machende Pilgerreise.

Dabei hat sich der Liedermacher von einer wundersamen Perlenkette aus der lutherischen Kirche Schwedens inspirieren lassen. Von der goldenen Gottesperle über die „Ich“- und die „Tauf“-Perle , die Perlen der Liebe und der Dunkelheit bis hin zur Perle der Auferstehung führen die „Perlen des Glaubens“ auf eine sehr tiefe Weise in die Stille vor Gott. Hier wird der Glaube im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“. Die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, die humorvolle Einbeziehung des Publikums und seine markanten Kernaussagen machen diesen Sänger so hörenswert. Da das Publikum auf einer großen Leinwand seine Lieder mitlesen kann, können diese auch mitgesungen werden. Musikalisch begleitet wird er von seinen Freunden David Plüss (Keyboard), David Kandert (Percussion) und Bettina Alms (Flöten, Geige, Gesang und Sprecherin). Einlass ist um 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019