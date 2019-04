Pferdeprozession am 19. Mai

Walldürn.Ehrungen, Wahlen und Berichte standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des Reitclubs „Auerberg“ (RCA) in der „Linkenmühle“ in Rippberg. Zur Vorsitzenden wiedergewählt wurde für die Dauer der nächsten zwei Jahre Silke Fröschen. Die 2. Vorsitzende Nicole Hartmann ließ noch einmal alle Aktivitäten Revue passieren – etwa die Teilnahme des RCA mit einem Aktionstag an den Ferientagen 2018 oder der Reitertag. Sie dankte allen, die halfen, das Vereinsjahr 2018 erfolgreich zu meistern.

Der Bericht der RCA-Jugend wurde vorgetragen von den Jugendwartinnen Maja Hirning und Lea Willer. An reiterlichen Erfolgen wurden folgende Ergebnisse erzielt: Jasmin Mürmann startete mit ihren Pferden A’isha und Pammy und erreichte in der L-Dressur einmal den 3. Platz, den 4. Platz, den 8. Platz sowie den 10. Platz. Mit Stute Pammy ritt sie auf Trailritten in Tauberbischofsheim und Reinhardsachsen jeweils den Sieg ein.

Die selbst ausgebildete vierjährige Stute Anni Deluxe erzielte einen 5. Platz in der Reitpferdeprüfung. Auch Lynn Hartmann war mit ihrem Pony Mexico auf den Turnieren in Höpfingen (3. Platz) und Osterburken (1.Platz) im Reiterwettbewerb erfolgreich.

Bei den Erwachsenen erreichten auf dem Trailritt in Glashofen Vanessa Weber einen 3. Platz und Janina Singer einen 4. Platz. Nikita Breunig ist bei den Erwachsenen eine talentierte Springreiterin. Sie absolvierte nicht nur das Reitabzeichen, sondern belegte bei den A-Springen in Großostheim und Schefflenz die Plätze 5 und 10.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeisterin Sonja Gerold. Die Kassenrevisorinnen Andrea Hirning und Marina Withopf bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Für langjährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt wurden von Silke Fröschen und Nicole Hartmann:

Für 20-jährige Mitgliedschaft Andrea Gehrig, Egon Gehrig, Julia Gehrig und Jasmin Liesberg, für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft Karl-Anton Breunig.

Zügig abgewickelt wurden nach der Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands die Neuwahlen. Das Ergebnis: Vorsitzende Silke Fröschen, 2. Vorsitzende Nicole Hartmann, Schriftführerin Jasmin Liesberg, Schatzmeisterin Sonja Gerold, Jugendwartinnen Maja Hirning und Lea Willer, Kassenrevisorinnen Andrea Hirning und Lea Willer, Platzwarte Alexander Fröschen und Nico Hartmann, Kassenrevisorinnen Evelyn Fürst und Marina Withopf.

Zum Abschluss gab Silke Fröschen die nächsten Veranstaltungen bekannt: Zusammen mit der Stadt, der katholischen Pfarrgemeinde und Marco Zahn führt der Reitclub am 19. Mai eine Pferdeprozession durch, und der RCA-Reitertag ist am 8. September geplant. ds

