Walldürn.Nicht schlecht staunten Besucher des Flugplatzgeländes in Walldürn am Samstagabend gegen 21.30 Uhr: Eine 48-jährige Autofahrerin hatte sich mit ihrem Ford auf das Flugfeld "verirrt" und war dort gegen eine Halle geprallt. Gegenüber der Polizei gab sie an, sich verfahren zu haben. Der Grund für die Irrfahrt dürfte in den etwa zwei Promille Atemalkohol zu finden sein, so der Polizeibericht.