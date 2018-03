Planungen laufen auf vollen Touren

Anzeige

Bei einer Ideensammlung kamen Veranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen zusammen. Unter den Oberbegriffen wie „Dürn vital“ (mit Sportveranstaltungen), „Dürn lacht“ (mit kulturellen Angeboten), „Dürn närrisch“ (mit den Narrenringveranstaltungen) oder „Dürn klingt“ (mit einem Chorfestival) sollen es hier Sehenswertes und Hörenswertes geben.

„Wir wollen die Stadt präsentieren und zeigen, was Walldürn zu bieten hat“, so der Tenor am Mittwoch bei dem Gespräch im Rathaus. „Aus der Tradition in die Moderne“ – unter diesem Oberbegriff könne man das Jahr sehen. Verweisen will man da auf die lange Geschichte der Stadt und die Innovationen, mit denen man nach vorne in die Zukunft geht.

Bereits im Herbst 2017 hat Helmut Gaukel alle Vereine und Institutionen angeschrieben, um die Termine im kommenden Jahr zu koordinieren. 168 Schreiben sind da rausgegangen.

Es gab auch schon Sitzungen, bei denen Ideen und Vorhaben besprochen wurden. Vorgesehen ist auch ein Festwochenende – aber eben nicht nur. „Nur ein Wochenende ist für ein Jubiläum zu wenig“, sagte der Bürgermeister. Das ganze Jahr soll im Zeichen der 1225-Jahr-Feier stehen. Eingebunden werden sollen auch Walldürner Persönlichkeiten. An Silvia Neid, Rolf Miller oder Liane denkt der Bürgermeister da. Rolf Miller und Michl Müller habe man für Auftritte in der Nibelungenhalle schon fast sicher.

Geben soll es eine Lichtschau, eine Fassadenprojektion. „Die wird ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres werden“, so der Bürgermeister. Die Firma TNL soll diese Projektion erstellen. Dieses Vorhaben, auch die Finanzierung, müsse noch im Gemeinderat besprochen werden. Dort soll auch noch das ganze Konzept für 2019 besprochen werden. Man sei auch noch auf der Suche nach Sponsoren.

Das für die Fassadenprojektion geplante Geld sieht der Bürgermeister als „eine Investition in die Zukunft“. Denn die Lichtschau kann auch in den kommenden Jahren genutzt werden. Etwa bei der Einkaufsnacht beim Blumen- und Lichterfest oder bei der Nightgroove. Die Installation kann danach von Stadt, Vereinen oder Institutionen genutzt werden, um so Vereinswesen, Marketing oder Tourismus zu fördern. „Die Nachhaltigkeit dieser Investition über 2019 hinaus soll im Vordergrund stehen.“ Zudem würde die Stadt damit eine Vorreiterrolle übernehmen: „Das gibt es in der Region sonst nirgends“. Der Bürgermeister war mit Tanja Naas und Helmut Gaukel in Karlsruhe, die bei der 700-Jahr-Feier der Stadt eine solche Lichtschau eingesetzt haben. „Das war beeindruckend“, so das Fazit. Und das kann auch ein Mittel zur Belebung der Innenstadt sein, so Markus Günther weiter.

Arbeit für die Organisatoren

Noch wartet einiges an Arbeit auf das Team, dass das Stadtjubiläum plant. Im Orgateam sind für die Stadt Bürgermeister Markus Günther, Meikel Dörr, Wolfgang Teichmann, Achim Dörr, Tanja Naas, Daniela Arnold, Helmut Gaukel, Simone Münch, Sina Berberich und Armin Baumann, für die Fraktionen des Gemeinderates Fabian Berger (CDU) und Jürgen Mellinger (SPD).

Im Oktober soll das Programm stehen, damit auch für das Jubiläum und die Veranstaltungen geworben werden kann. Aber eines ist klar, so der Bürgermeister: So wie bei der Lichtinstallation auf den Faktor Nachhaltigkeit gesetzt wird, so soll das für das ganze Jahr gelten. „Wir wollen die Menschen zusammenbringen, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagte der Bürgermeister. „Etwas, was über 2019 hinaus geht.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018