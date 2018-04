Platzkonzerte am laufenden Band

Anzeige

„Die Menschen vor Ort fragen sich sicherlich, was die Odenwälder vorhaben, wenn sie mit einem vollgepackten Bus über die Walldürner Höhe fahren und ein Platzkonzert nach dem anderen spielen“, so Mackert. Die Antwort sei ganz einfach: Man wolle den Menschen in den Ortsteilen die Möglichkeit bieten, die Trachtenkapelle von ihrer besten Seite mit einem breitgefächerten Repertoire zu erleben.

Vielfältiges Repertoire

„Viele kennen die Kapelle von kirchlichen Auftritten. Die Musiker sind aber auch in der Unterhaltungsmusik gut aufgestellt“, so der Vorsitzende. So beherrsche die Odenwälder Trachtenkapelle den klassischen Frühschoppen mit Polka und Marschmusik ebenso wie die musikalische Umrahmung von Fastnachtsveranstaltungen. Mit der Tour über die Walldürner Höhe wolle der Verein die Menschen jeglichen Alters begeistern und dazu bewegen, bei der Odenwälder Trachtenkapelle musikalisch mitzumachen. Bevor es losging, bedankte sich Vorsitzender Mackert bei den Ortsvorstehern und allen, die die Höhentour ermöglicht haben.

Anschließend überraschten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Meikel Dörr das Publikum mit Klassikern aus Rock und Pop. An jeden der sechs Spielorte wurden sechs Lieder gespielt. Los ging es mit „Gonna fly now“. Ein Titel, der dem amerikanischen Filmmusikkomponisten Bill Conti nicht nur Nominierungen für den Grammy, den Golden Globe und den Oscar, sondern auch ewigen Ruhm einbrachte: Der Song wurde als Titelthema der Filmreihe „Rocky“ mit Silvetser Stallone weltberühmt.

Weiter ging es mit der Blasmusikhymne unserer Zeit, der Polka „Böhmischen Traum“ von Norbert Gälle. Das Stück wurde 1997 komponiert und wird regelmäßig in mehr als 13 europäischen Ländern aufgeführt.

Mit „You raise me up“, einer bezaubernden Melodie, bekanntgeworden durch den Sänger Josh Groban und die Gruppe Westlife, entführte die Odenwälder Trachtenkapelle das Publikum in eine träumerische musikalischen Welt. Inzwischen gehört der Titel zu den zehn beliebtesten Melodien für kirchliche Hochzeiten. Heuer spielte es Odenwälder Trachtenkapelle mit einem Solo für Flügelhorn.

Das jeweils vierte Lied – zur Auswahl standen durchweg Marschmelodien – ermittelten die Ortsvorsteher per Losentscheid.

Weiter ging es mit Tanz und Unterhaltungsmusik: Der durch den deutschen Rockinterpreten Klaus Lage bekannte Titel „1000 und eine Nacht“ hat inzwischen Kultstatus erreicht und darf auf keiner Party fehlen. Passend zum anstehenden Maibaumfest verabschiedeten sich die Musiker der Odenwälder Trachtenkapelle mit dem Titel „Rock me“. Dieses Lied wurde durch einen Flashmob der Band Voxxclub in den Riem-Arcaden in München bekannt.

Die nächsten Auftritte

Ihr gesamtes Repertoire präsentieren die Musiker der Odenwälder Trachtenkapelle am 9. Mai, beim Eröffnungsabend des Blumen- und Lichterfestes auf dem Walldürner Schlossplatz, am 13. Mai beim Frühlingsfest in Eberbach und am 22, Juli beim Schlossplatzfest. Musikalisch begleitet die Musikkapelle die Hauptwallfahrtszeit vom 27. Mai bis 24. Juni und empfängt am 1. Juli die Dettelbach-Wallfahrer. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018