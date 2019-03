Politthriller auf der Bühne

Walldürn.Die Badische Landesbühne zeigt am Mittwoch, 20. März, im Haus der offenen Tür in Walldürn „Komplize“ von Joe Sutton in einer Inszenierung von Carsten Ramm. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Der amerikanische Dramatiker Joe Sutton schreibt Stücke zu aktuellen politischen Themen. Dafür wurde er unter anderem für den Pulitzerpreis nominiert. In seinem Politthriller „Komplize“ zeichnet er das Porträt einer Gesellschaft, in der Staatsmacht außer Kontrolle gerät.

Mit: Vivien Prahl; Colin Hausberg, René Laier, Inszenierung: Carsten Ramm, Bühnenbild: Tilo Schwarz, Kostüme: Kerstin Oelker

