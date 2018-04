Positive Bilanz beim VfB Altheim

Altheim. Mehr als 30 ehrenamtliche Trainer, Übungsleiter und Mitarbeiter stehen Tag für Tag beim VfB Altheim in der Pflicht, um das Vereinsgeschehen am Laufen zu halten. Das ging am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Clubheim des Vereins hervor. Der "Verein für Bewegungsspiele" (VfB) bietet der Bevölkerung ein vielfältiges sportliches Programm durch Fußball, Turnen für Jung und

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5302 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2009