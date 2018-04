Post zieht in die ehemalige Apotheke

Die Postfiliale Walldürn zieht in die früheren Räume der Centralapotheke. Die Eröffnung ist im Juni vorgesehen. © Ralf Marker

Die Postfiliale in Walldürn zieht um: Im Juni wird sie in der ehemalige Central-Apotheke in der Adolf-Kolping-Straße ihre Pforten öffnen.

Walldürn. „Der Umbau läuft bereits auf vollen Touren“, sagte Jochen Ehmler, Leiter der Partnerfiliale der Deutschen Post in Walldürn, im Gespräch mit den FN. Ab dem 15. Mai könne er in das Gebäude und den Umzug vorbereiten. Der ist für die zweite

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1422 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018