„pp“ eine feste Größe im Ortsgeschehen

Altheim.„pp“ – dieses Kürzel war über Jahrzehnte ein Garant für gute und solide Berichterstattung aus Altheim und Sindolsheim. „pp“, das ist das Zeitungskürzel von Paul Popp, der am morgigen Sonntag 80 Jahre alt wird. Und mit diesem Geburtstag wird er auch seine Mitarbeit bei der Zeitung aus Alters- und gesundheitlichen Gründen beenden. 50 Jahre – seit 1968 – hat er für die FN berichtet.

Geboren wurde Paul Popp, Polizeioberkommissar i.R., am 16. September 1938 in Höpfingen. In seinem Geburtstort verbrachte er seine Kind-, Jugend- und Schulzeit.

Mit 21 Jahren zur Polizei

Nach dem Besuch landwirtschaftlichen Berufsschule und Anstellungen unter anderem bei der Firma Reum orientierte er sich 1960 beruflich entscheidend um und wurde Polizist. Mit 21 Jahren erfolgte der Eintritt in den Polizeidienst. Die Grundausbildungen absolvierte er bei der Bereitschaftspolizei Göppingen und der Polizeischule in Freiburg. Dienstlich tätig war er zunächst beim Polizeirevier Ladenburg, 1966 wurde der Jubilar versetzt zum damaligen Polizeirevier Buchen. Von 1976 bis Pensionierung 1998 war er Verkehrserziehungs-Beamter bei der damaligen Polizeidirektion Mosbach. „Ich war zuständig vor allem für den Bereich des Polizeireviers Buchen“, erinnerte er sich im Gespräch zurück. Großes Augenmerk legte er auf die Erziehung bei der schulischen Radfahrausbildung der Viertklässler.

„Nahezu eine ganze Generation an Schülern hat bei mir die Radfahrausbildung durchlaufen“, sagte Popp. Daneben war er ehrenamtlich über 40 Jahre als Vorstandsmitglied bei der Verkehrswacht Buchen aktiv. Als Polizeioberkommissar ging er dann schließlich in den Ruhestand.

Sehr engagiert war Popp bei der Errichtung des Verkehrsübungsplatzes in Buchen. Viel Eigenleistung wurde bei der Errichtung des Verkehrsplatzes mit Unterrichtsgebäude eingebracht. Einige Jahre war er Schriftführer der Gewerkschaft der Polizei Buchen (GdP) und danach bei der PD Mosbach.

Sportlich sehr aktiv

Paul Popp hat auch auf dem sportlichen Sektor Zeichen gesetzt und sich viele Verdienste erworben. Seine große Leidenschaft war der „Fußball“. In Höpfingen war er als Fußballer sportlich aktiv beim TSV, von der Schülermannschaft bis zu den Senioren. Einer der sportlichen Höhepunkte: Paul Popp war Libero bei der Meisterelf 1958/59 und beim Aufstieg in die II. Amateurliga.

Bei der Polizei und später auch beim TSV Buchen trug er dazu bei, den regionalen Faustballsport hoffähig auch gegenüber der Teams der Metropolstädte des Rhein-Neckar- Gebiets zu machen.

Verantwortung übernommen

Nach seiner Hochzeit mit Gertrud, geborene Sans, 1964 und der „Einbürgerung“ in Altheim fand er hier schnell eine neue Heimat – sportlich beim VfB. Er hat auch sofort Verantwortung und Ämter im Verein übernommen. „Was auch in einer existenziellen Schieflage des VfB begründet war“, so Paul Popp. Von 1971 bis 1992 war er Vorsitzender des VfB – der dabei aus dem Fußball-Monoverein zu einem Mehrsparten-Verein entwickelt wurde. Initiiert hat er 1976 den Bau des Sportheims. 1999 war er federführend bei der Gründung der Freizeit-Radfahrgruppe. Ob seiner Verdienste wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Von 1971 an war der Jubilar 32 Jahre lang ununterbrochen Schriftführer des Fußballkreises Buchen, er wurde auch hier zum Ehrenmitglied ernannt. Für die Arbeit im Fußballkreis hat ihn damals Rudi Arnold gewonnen, der damalige Sport-- und Fußballkreisvorsitzende Buchen und langjährige Redaktionsleiter der FN in Buchen.

Weiter war er Elternbeiratsvorsitzender der damaligen Nachbarschafts-Hauptschule Altheim mit den Gemeinden Erfeld und Gerichtstetten. Deren Auflösung im Zuge der Gemeindereform „war schmerzhaft“, so der Jubilar.

Mehrere Jahre bekleidete er das Amt des dritten Vorsitzenden und des Schriftführers im Heimatverein. Aktiv war er weiter im CDU-Ortsverband.

Paul Popp war auch politisch engagiert. Von 1971 an war er Ortschaftsrat über fünf Wahlperioden. Drei Perioden lang war er stellvertretender Ortsvorsteher Altheims. Für sein Engagement wurde er mit der Ehrenplakette des Gemeindetages Baden-Württemberg und der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Viele Jahre war Paul Popp aus Leidenschaft Ortschronist und freier Mitarbeiter der Fränkischen Nachrichten. 1968 – also vor 50 Jahren – begann diese Laufbahn. In all den Jahren war die Zusammenarbeit mit ihm immer angenehm. Auf „pp“ war stets Verlass, Zuverlässigkeit und Loyalität waren bei ihm keine Fremdwörter, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Zum Geburtstag werden sich die Gratulanten – Familie, Freunde und Bekannte – sicher die Klinke in die Hand geben. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten sehr gerne an. mar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018