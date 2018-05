Praktisches Lernen vermittelt

Anzeige

Gottersdorf.Auch in diesem Jahr besuchte Martha Puhr, Lehrerin an der Hardbergschule in Mosbach, mit ihren Schützlingen das Odenwälder Freilandmuseum.

Hausmeister unterstützt

An vier Nachmittagen engagierten sich die Schüler bei hochsommerlichen Temperaturen zusammen mit ihren Betreuerinnen im Museum. Hausmeister Peter Fieger freute sich über die Unterstützung der Schüler.

Zusammen wurden Sandstein-Rinnen und Ränder von Gehwegen von Unkraut befreit. Nach getaner Arbeit schmeckten Eis und Kuchen besonders gut.