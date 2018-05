Premiere im Museum

Anzeige

Am Sonntag, 27. Mai soll es im Odenwälder Freilandmuseum im genau diese Aspekte gehen. Kräuterpädagoginnen zeigen an ihren Ständen was man mit den Kräuter, Pflanzen aus den Gärten des Museums und aus Wildkräutern so alles machen kann. Im Rahmen von Wildkräuterwanderungen auf und um das Museumsgelände darf gerochen, gefühlt und probiert werden. Kulinarische Leckereien mit Kräutern wie eine Kräutersuppe und Wiesendudler dürfen probiert werden.

Die Herstellung von Salben wird gezeigt und wie man ein Kräutersalz herstellen kann. Kinder können Kräuter-Stockbrot zubereiten. Die Gärtnerei Bienenweide erläutert die Pflanzen des Bauerngartens, führt das Herstellen von „Samenbomben“ vor und hält ein Sortiment samenfeste, gentechnikfreie Pflanzen zum Verkauf bereit. Um 11 und um 14 Uhr findet jeweils eine Wildkräuterführung und um 15 Uhr eine Führung durch ausgewählte Häuser des Museums statt. Treffpunkt zu den Führungen ist jeweils am Brunnen vor der Museumsgaststätte.

Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Museumsgaststätte ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

