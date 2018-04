Premiere wurde frenetisch gefeiert

Anzeige

Erlenbach am Main.Noch bis Sonntag, 15. April, ist es zu sehen – das Musical „Der Graf von Monte Christo“ unter der Leitung von Christoph Abb in der Frankenhalle in Erlenbach am Main. Bereits bei der kurzweilig und spannend inszenierten Premiere am Mittwochabend waren die Besucher von dem rund 100-köpfigen Team aus Laiendarstellern, Tänzern, Chorsängern, Orchestermusikern, Bühnen- und Maskenbildnern und Technikern außerordentlich begeistert.

Musikalische Unterstützung leisteten der Chor aus Graserlenbach sowie „Music Point Oberburg“ unter der Stabführung von Bernhard Oberländer.

Der bekannte Roman „Der Graf von Monte Christo“ von Alexandre Dumas (1802–1870) spielt in der Zeit nach der französischen Revolution und nach der Abdankung Napoleons. Im Mittelpunkt steht das bewegte Leben des Titelhelden Edmond Dantès zwischen Intrigen, Einsamkeit, Entfremdung, Reichtum, Macht und Gerechtigkeitssuche sowie die Sehnsucht und das Zusammenkommen mit seiner Jugendliebe Mercedes.