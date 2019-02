Professionelle Zusammenarbeit gelobt

Walldürn.In der Beurteilung des Narrenring-Umzugs am Sonntag durch die Walldürner Innenstadt sind sich die an der Organisation und Durchführung dieses Großereignisses Beteiligten einig: „Es ist reibungslos und professionell gelaufen“, lautete am Tag danach der Tenor.

Während am Sonntagabend die letzten Gruppen noch auf dem Weg zur Nibelungenhalle waren, begann in der Innenstadt bereits das

...