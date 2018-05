Programm lockte Nachtschwärmer an

Anzeige

Bereits am Samstagnachmittag präsentierten sich auf den Parkplätzen der Volksbank der große Kinderflohmarkt sowie ferner die Turnerjugend des TV 1848 Walldürn mit einem Kinderschminken und einer begeisternden AirTrack-Show. Das Wollstüble Pilster Am Plan wartete am Samstag einmal mehr mit einem „Creativ-Tag und einer Creativ-Nacht auf.

Gut frequentiert waren am Nachmittag beziehungsweise am Samstagabend der Schlossplatz mit der großen Bühne bei den Live-Auftritten der „St. Kilian-Haus-Band“ sowie der Gruppe „Jackaroos“, weiter die Rathaus-Bühne beim Auftritt der Gruppe „Eeceeded“ und auch beim Auftritt der Gruppe „Colours“ mit Sängerin Ann-Kathrin Schneider im Museumshof „Zeit(T)räume“.

Sehr zufriedenstellend für den Veranstalter fiel auch der überaus gute Besuch bei der Playground-Party der Kolpingjugend auf dem Areal des Kinderspielplatzes in der Hauptstraße aus.

Besonders erwähnt werden sollten auch die am Samstagabend geöffneten Ausstellungen: die Ausstellung „Szentgotthárd-Impressionen“ im Bürgersaal des Alten Rathauses, die Ausstellung im „Haus der Bahngeschichte in der Hauptstraße 50 sowie die Kunstausstellung „Julia Belot“ der Galerie „Fürwahr“ in der Haupt-straße. ds

