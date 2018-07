Promis treten für guten Zweck auf

Anzeige

Neusaß.Eine ganz besondere Benefiz-Gala zugunsten des Odenwald Hospizes findet unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Markus Günther am Sonntag, 12. August, um 17 Uhr auf dem Areal des Golf-Clubs Glashofen-Neusaß statt. Zahlreiche bekannte, vorwiegend aus Walldürn stammende Künstler und Sportler treten während des Events ohne Gage auf. So unterstützen sie - wie auch die Besucher mit ihrem Eintrittsgeld die Arbeit der in weitem Umkreis einzigartigen Einrichtung.

In einem Pressegespräch im Walldürner Rathaus informierten Bürgermeister Markus Günther, der Ehrenpräsident des Golfclubs Glashofen-Neusaß, Heinrich Hennig, Golfclub-Geschäftsführer Thomas Hennig sowie Helmut Greulich vom Hospiz-Förderverein und Tanja Naas von der Tourist-Information über das mit Spannung erwartete Event.

Zu den Promis zählen die Weltmeisterin und ehemalige Trainerin der Fußball-Frauennationalmannschaft, Silvia Neid, Kabarettist Rolf Miller und Sängerin Liane, die alle als Botschafter für das Odenwald-Hospiz auftreten werden. Zudem kommen die deutsche Meisterin im Florett-Fechten Anne Sauer sowie Fußball-Nachwuchstalent Laura Haas (U17-Nationalmannschaft).