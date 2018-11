Qualität und Regionalität große Stärken

Walldürn.Zur Herbstversammlung 2018 trafen sich die Innungs-mitglieder der Bäcker-Innung Buchen am Montagnachmittag im Café Tobias Leiblein. Innungs-Obermeister Peter Schlär sagte, die Innungsmitglieder müssten gerade in der heutigen Zeit mehr denn je zusammenhalten. Die -Innung brauche allzeit verlässliche und kompetente Ansprechpartner und Institutionen, die die Interessen der Bäcker-Innung sowie die oft unsinnigen Gesetzesvorgaben gegenüber Behörden und gegenüber der Politik schlagkräftig vertrete und auch durchsetze.

Des Weiteren sähen sich die Handwerksbäcker derzeit mehr denn je auch in der Pflicht, gerade im ländlichen Raum die tägliche Nahversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten, was aber teils durch Facharbeitermangel und durch Behörden und Gesetzesirrsinn immer schwieriger werde. Trotzdem könnten die Bäcker der Innung stolz auf ihre Handwerkskunst sein. Man könne direkt auf Kundenwünsche eingehen und Geschmack, Regionalität sowie Auswahl und Qualität würden zu den großen Stärken zählen. Kein Industriegebiet oder Discounter in der Region könne sich mit den vielfältigen und hochwertigen Backwaren der Bäckereien der Innung messen.

Die Mitgliedsbäckereien würden sich der Öffentlichkeit gegenüber stets mit ihren Brot- und Stollenprüfungen stellen, was auch die sehr erfolgreichen Prüfungen 2018 wiederum unter Beweis gestellt hätten. Außerdem sei man zusammen mit der Zentralgewerbeschule Buchen präsent gewesen bei der Lehrlingsbörse in Neckarelz. Wiederum erfolgreich durchgeführt wurde der Erntedankgottesdienst. Gespräche habe man mit MdB Alois Gerig und Minister MdL Peter Hauk zu Themen wie „Ländlicher Raum“, „Facharbeitermangel“ oder Regionalität“ geführt.

Abschließend wies Obermeister Peter Schlär noch auf folgende Termine 2019 hin: Brotprüftermin für die Innungsmitglieder der Bäcker-Innung ist der 9. und 10. April, der Erntedankgottesdienst ist am 5. Oktober in Mudau.

Der Vorstandsvorsitzende der BÄKO-Südwest, Diplom-Kaufmann Reiner Jung, informierte über Aktuelles, im Anschluss überreichte er Fachverkäuferin Yvonne Böhle aus Buchen vom Ausbildungsbetrieb Theo Slepkowitz in Buchen als Erster Kammersiegerin der Handwerkskammer Mannheim (Gesamtnoten-durchschnitt 1,9) sowie der Bäckerin Hanna Fleischmann aus Mudau vom Ausbildungsbetrieb Peter Schlär in Mudau als Dritter Kammersiegerin (Gesamtnotendurchschnitt 1,6) jeweils einen Geldpreis aus der Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Nachwuchses im Bäcker- und Konditorenhandwerk.

Bei der Weihnachtsstollenprüfung jeweils mit einer, beziehungsweise mit mehreren Urkunden für eine „hervorragende Stollenqualität“ ausgezeichnet wurden: die Bäckerei Lunkenheimer in Buchen, die Bäckerei Breunig in Hainstadt, Bäckerei Schmitt in Limbach, die Bä-ckerei Schlär in Mudau, die Bäckerei Münkel in Schloßau, die Bäcke-rei Leiblein in Walldürn sowie die die Bäckerei Müssig in Walldürn. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018