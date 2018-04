Anzeige

Walldürn.Gut besucht war am Sonntag in der Walldürner Galerie „FürWahr“ in Walldürn das mit „Ronde des Elfes – Elfenreigen“ überschriebene Konzert von Martin Schmidt (an der Querflöte) und Bettina Linck (Harfe) während der „Julia Belot – Frühjahr- und Sommerausstellung“.

Das Programm bot – von der galanten Sonate über romantische bzw. spätromantische Werke bis hin zu impressionistischen Klangmalereien – einen neuen Querschnitt der Musik für Flöte und Harfe. Eine aparte Kammermusikbesetzung zweiter Instrumente, die im Altertum für kultische, später dann für Zwecke höfisch-aristokratischer Musik standen, ehe sie dann im 19. Jahrhundert den bürgerlichen „Pariser Salon“ erreichten.

In hervorragender Weise dargeboten wurde im ersten Konzertteil die Sonate G-Dur WQ 133 „Hamburger Sonate“ von Carl Philipp Emanuel Bach mit den Sätzen „Allegretto“ und „Rondopresto“, das „Divertissement G-Dur“ op. 68/5 für Flöte solo von Friedrich Kuhlau, „Morgen“ op. 27/4 von Richard Strauß, „Etude de Concert es-moll“ op. 193 für Harfe Solo von Felix Godefroid, Piece en forme de Habanera von Maurice Ravel sowie „Valse melancholique“ von Clémence de Grandval.