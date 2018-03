Ratgeber mit lokalem Bezug

Jan Reuter (sitzend vorne links) stellte am Donnerstag im „Bücherladen“ sein Buch vor. Dabei gab er den Interessenten Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Werkes. © Ralf Marker

Walldürn.Der Apotheker Jan Reuter hat ein Buch geschrieben. Näheres über den Autor und das Werk erfuhr man am Donnerstag im „Bücherladen“, wo Reuter Einblicke in den Schaffensprozess bot.

„Das selbstbestimmte Unternehmen“, so lautet der Titel des 217 Seiten umfassenden Werkes, in dem Reuter dem Leser fünf Strategien für konsequenten (Unternehmer-)Erfolg aufzeigen will.

Die meisten

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2842 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018