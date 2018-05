Reale Situationen simuliert bei Bewerbungstraining

Anzeige

Die Klassen nahmen in Kleingruppen an Workshops teil und erfuhren, wie aufregend es ist, sich bei einem Firmenchef vorzustellen oder telefonisch nachzufragen, ob eine Ausbildungsstelle frei ist. Des Weiteren wurde ein Eignungstest simuliert und mit Hilfe der Jobbörse der Arbeitsagentur nach freien Ausbildungsstellen gesucht. Diese praktischen Workshops wurden von den Schülern als sehr hilfreich empfunden. So ergab sich ein gelungener Tag mit einer Mischung aus Wiederholung und Verfestigung sowie Vorbereitung auf reelle Situationen.

Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018