Reinhilde Baumann 40 Jahre aktiv

Glashofen.Der Gemeinschaftschor aus Glashofen traf sich am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung im Landgasthof „Linde“ in Gerolzahn. Vorab fand in der Kirche in Wettersdorf ein gemeinsamer Gottesdienst statt, den Pater Andreas Lengenfeld zelebrierte.

41 Auftritte und Proben

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Edeltrud Büttner hatte Schriftführerin Inge Horn das Wort. Man habe im abgelaufenem Geschäftsjahr 41 Proben und acht kirchliche Auftritte gemeistert.

Den Kassenbericht verlas, wie seit nunmehr 40 Jahren, Kassiererin Reinhilde Baumann. Die Kasse wurde von den Kassenprüferinnen Edda Mall und Doris Gehrig geprüft. Gehrig bescheinigte der Kassiererin Baumann eine gute Kassenführung. Bevor Chormitglied Willi Gehrig die Entlastung des Vorstands vornahm, die durch die Versammlung einstimmig ausfiel, dankte er den Funktionären für ihr gutes Wirken im Gemeinschaftschor. Da der Schwund an Mitgliedern in den vergangenen Jahren sehr stark war, und sich kein junger Nachwuchs an Sängern ankündigt, sollten sich die Mitglieder Gedanken zur Zukunft machen, um neue Mitglieder zu gewinnen und den Chor weiterhin für die Zukunft zu erhalten.

Pater Andreas Lengenfeld dankte den Chormitgliedern für den Einsatz und die vielen kirchliche Auftritte im Jahresverlauf. Chorleiter Robert Schmeiser dankte für das gute Miteinander. Er betonte aber auch, dass der Gemeinschaftschor Glashofen in diesem Jahr kräftig ran müsse. Es stehen drei große Auftritt bevor.

Chormitglied Reinhilde Baumann wurde für 40 Jahre aktives Singen vom Cäcilienverband Freiburg mit einer Urkunde durch Pater Andreas ausgezeichnet.

Ebenso gab es Glückwünsche und ein Präsent seitens der Vorsitzenden Edeltrud Büttner für ihre Mitgliedschaft und 40 Jahre Verwaltung der Chorkasse.

Im weiterem wurden durch die Vorsitzende Edeltrud Büttner für ihren guten Probebesuch mit einem Präsent Hermann Schmitt, Marga Sauer, Marianne Westrich und Helga Zeitler ausgezeichnet. Dank gab es auch für Willi Gehrig für seine Pressearbeit und Helga Zeitler für die Verwaltung der Notenblätter. hape

