Walldürn.Hokuspokus, Kokosnuss: Eine Reise in die Welt der Zauberkunst erlebten die Kinder im Kindergarten St. Marien. Der Förderverein in Kooperation mit dem Elternbeirat ermöglichten diesen zauberhaften Tag. Volker Schmidt-Bäumler alias „Der zauberhafte Schmittini“ begeisterte seine kleinen und großen Zuschauer. Der Zaubermeister suchte sich immer wieder einen freiwilligen Helfer aus dem Publikum, der mit ihm gemeinsam einen verblüffenden Trick vorführte. So zauberten die Kinder die Farben einer Ampel in die richtige Reihenfolge, Stifte, die einen leeren Malblock ausfüllten und viele bunte Tücher, die zum Schluss an einen Regenschirm hingen. Die Kinder staunten mit großen Augen, als aus einem Zylinder kleine sowie riesige Zauberstäbe herausgezogen wurden. Dem Zauberer „misslangen“ oft die Tricks oder er wollte sein Publikum reinlegen, aber die Kinder passten auf, durchschauten alles und führten ihn auf den rechten Weg. Lachen, Staunen und Lehrreiches standen im Mittelpunkt der Zaubershow. Am Ende galt der Dank dem Förderverein und dem Elternbeirat des Kindergartens.