Rippberg im Fokus

Rippberg.Außergewöhnliche und im Nachhinein historische Aufnahmen von Rippberg und Umgebung gelangen dem Hardheimer Fotografen Horst Bernhard, als er von Februar bis Oktober 2018 sein digitales Handwerk verrichtete. Die Eisengießerei Dossmann beauftragte den Industriefotografen damit, das Marsbachtal für einen großformatigen Kalender farbig in Szene zu setzen, um ihn verschenken zu können.

„Für unsere Kunden, Mitarbeiter und Mitbürger wollen wir die wunderschöne Landschaft unseres Standortes einmal in Bildern festhalten. Dass uns der Jahrhundertsommer 2018 mit seinem warmen Licht bis in den Oktober hinein begleitet, konnten wir im noch stark verschneiten Februar nicht ahnen“, so Jörg Dossmann, Geschäftsführer der Gießerei mit 175 Mitarbeitern.

Der gebürtige Odenwälder Bernhard nutzte diesen fotografischen Glücksfall aus weißer Winterstimmung und blauem Sommerhimmel für Landschaften und historische Motive im jahreszeitlichen Wechsel. Zu den Höhepunkten des Kalenders gehören die Rippberger Kirche, die Walldürner Postkutsche und das Alte Rathaus, die Lambach-Pumpe in Hornbach sowie die historische Bergkirche.

Der Kalender, vierfarbig gedruckt, mit seiner Größe von 48 auf 40 Zentimeter, hat ein Titelblatt, zwölf Monatsblätter und eine bedruckte Rückwand mit der Beschreibung der Motive.

Zu sehen sind: Januar: historische Bergkirche innen (Fresken aus dem 14. Jahrhundert); Februar: Marsbach-Tal / Winterstimmung; März: Altes Rathaus in Walldürn (1448); April: Gottersdorfer See; Mai: Rippberg / Totale von der Römerstraße aus; Juni: Postkutsche; Juli: Rippberger Schloss; August: Marsbach zwischen Walldürn und Rippberg; September: römische Palisaden am Limes-Pfad bei Walldürn; Oktober: herbstliches Rippberg / Blick von der Panoramastraße aus; November: Lambach-Pumpe in Hornbach (1924); Dezember: Rippberger Pfarrkirche im Winter.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019