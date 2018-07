Rock-Fans waren begeistert

Anzeige

Walldürn.Für die Freunde des Rocks war das „Alte Wasserwerk“ in Walldürn am Freitagabend die Anlaufadresse schlechthin.

Bei „Blues on the Rocks“ griff die Band „Blue Sky“ aus Walldürn, die sich auch Rainer Englert (Gitarre), Martin Scheuermann (Bass), Lucjan Szymansiki (Drums) und Birgit Kruck (Gesang) zusammensetzte, ganz tief in die Kiste der legendären Rock-Musik.

Schnörkellos gespielt

Die Musiker unterhielten die Gäste im voll besetzten Biergarten der Taverne drei Stunden lang mit Rockklassikern von Jimmy Hendrix, CCR, John Mayall, Jefferson Airplane bis hin zu den legendären Rolling Stones, ZZ-Top, Rory Gallagher und Janis Joplin. Alles alt, aber längst nicht verstaubt: die ganzen Klassiker der Rocklegenden.