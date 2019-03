Rockklassiker im Angebot

Walldürn.Für die Freunde des Rocks war das „Alte Wasserwerk“ in Walldürn am Freitagabend die Anlaufadresse schlechthin. Bei „Blues on the Rocks“ griffen die „Blue Sky“ aus Walldürn in der Besetzung mit Rainer Englert (Gitarre), Martin Scheuermann (Bass), Lucjan Szymansiki (Drums) ganz tief in die Kiste der legendären Rock Musik. Für die kurzfristig ausgefallene Sängerin Birgit Kruck servierte die Band mit Herbert Berger ihrem Publikum ein Urgestein der Musikszene und hatte mit dem Auftritt von Andreas Zang, Rainer Englert, Erhard Lang und Herbert Berger mit der Unplugged - Gruppe „Zelb“ zu Beginn der Veranstaltung gleich noch eine weitere Überraschung parat, ehe Tina Speidel zum eigentlichen Event des Abends überleitete.

Mit Rockklassikern von Jimmy Hendrix, CCR, John Mayall, Jefferson Airplane bis hin zu den Rolling Stones, ZZ-Top, Rory Gallagher oder Janis Joplin hatten die „Blue Sky“ wiederum für alle Jahrgänge etwas im Gepäck und damit wurden die rund vier Stunden mit den Freizeitmusikern im schönen Ambiente des „Alten Wasserwerkes“ zu einem echten Musikvergnügen, die allesamt ihr Handwerk verstehen, schnörkellos spielen und einfach nur Spaß an der Musik haben. kn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019