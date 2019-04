Römern auf der Spur

Amorbach/Osterburken.Die „Lateiner“ der achten Klassen des Karl-Ernst-Gymnasiums unternahmen eine Exkursion ins Römermuseum Osterburken, um sich mit den Römern nicht nur im Lateinbuch, sondern auch direkt vor Ort im Odenwald zu beschäftigen.

Zunächst ging es für die 20 Schüler begleitet von ihren Latein- und Geschichtslehrern auf eine geführte Wanderung zum Nachbau eines Limeswachturms, wo sie interessante Informationen zum Limes im Allgemeinen, aber auch zur Besatzung und der Situation der Soldaten im Odenwald bekamen. Von oben ließ sich durch sogenannte Archaeoskope, die die Gegend während der verschiedenen Phasen des Limesbaus zeigten, anschaulich die Vergangenheit zum Leben erwecken. Nach der Besichtigung der zwei Kastelle von Osterburken konnten die Schüler im Museum dann ihre Lateinkenntnisse direkt an Weihesteinen und Inschriften erproben. Mit Staunen stellten sie fest, dass nicht nur der Lateinschüler heute manchmal mit den Tücken der lateinischen Sprache zu kämpfen hat, sondern dass sich auch Grammatikfehler der einheimischen Bevölkerung in den Inschriften verewigt haben. Ob Götter, Bestattungsriten, Waffen oder die ausgegrabene Thermenanlage – die Themen waren so vielfältig, dass die Zeit für die vielen Interessensgebiete fast nicht ausgereicht hätte und die Schüler voller neuer Eindrücke und Informationen an die Schule zurückkehrten. Sabine Secchi-Hey

