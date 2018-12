Rohbau des neuen Verbindungstrakts steht

Walldürn.Für die Mitglieder der Eintracht ’93 Walldürn fand die Bescherung in diesem Jahr schon vor Weihnachten statt: Als die Arbeiter der Firma Müller+Grimm (Buchen) am Mittwoch begannen, die Fertigteile des Clubheimneubaus aufzustellen, ging nicht nur für die Projektverantwortlichen um Architekt Thorsten Rütten und den Vorsitzenden Jürgen Mellinger ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Trotz Dauerregens fügten die Arbeiter die Holzständerwände innerhalb von zwei Tagen zum neuen Verbindungstrakt zwischen dem Gastraum und dem Sanitärbereich zusammen. Ehrenamtliche Helfer der Eintracht setzten am Freitag das Dach auf und machten den Rohbau winterfest.

Beim inoffiziellen Richtfest am Samstag freuten sich zahlreiche an dem Projekt beteiligte Helfer über den Abschluss der Rohbauarbeiten noch vor dem Einsetzen einer möglicherweise längeren Schlechtwetterperiode. Sie können nun die Wintermonate nutzen und sich nahtlos an den Innenausbau machen.

Neben behindertengerechten Toiletten, einer Küche mit Kühlraum, einem Geschäftszimmer und einem Besprechungsraum für die Mannschaften sollen in dem Neubau weitere Räume für Sportgeräte, Sanitäter und technische Einrichtungen entstehen.

Insgesamt rund 450 000 Euro investiert der Verein in die Erneuerung seiner Infrastruktur. Neben dem Neubau des Verbindungstrakts beinhaltet das Projekt auch den inzwischen nahezu abgeschlossenen Umbau des ehemaligen Fortuna-Clubheims in einen Sanitärtrakt mit Duschen und Umkleidekabinen für Spieler und Schiedsrichter. Als Voraussetzung für den Neubau war Anfang Juni die in den 1960er Jahren erbaute Zuschauertribüne abgerissen worden.

