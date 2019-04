Roland Mohr als Vorsitzender bestätigt

Gottersdorf.Zu seiner Generalversammlung mit Neuwahlen traf sich der Angelsportverein Gottersdorf 1985 im Gasthof „Zur Linde“ in Gerolzahn. Der Vereinsvorsitzende Roland Mohr aus Walldürn sprach von einem erfolgreichen Vereinsjahr.

Den Feuerwehren Walldürn und Gottersdorf dankte er jeweils für das Umwälzen des Wassers im See. Der zurückliegende Hitzesommer hatte nämlich das Wasser im Gottersdorfer See stark aufgeheizt, wodurch die Anreicherung mit frischem Sauerstoff für die Fische lebensrettend notwendig war.

Mohr stellte den Mitgliedern zwei am Seeufer aufgestellte Bildtafeln vor, welche den Besuchern des Sees die darin lebenden Fried- und Raubfische in Bild und Text vorstellt. Mohr war auch erfreut, dass die Bevölkerung das Angebot des Vereins von frischen Räucherforellen jeweils zu Weihnachten und Ostern immer gerne annimmt und so dem Angelsportverein Gottersdorf die Bewirtschaftung seines Pachtgewässers erleichtern.

Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen wurden der Vorsitzende Roland Mohr und der 2. Vorsitzende Leo Kirchgessner einstimmig wiedergewählt. Desgleichen auch alle anderen Amtsträger im Verein.

Ortsvorsteherin Ute Peper wünschte allen Mitgliedern allzeit „Petri Heil“.

Josef Bock wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft im Angelsportverein geehrt. Den größten Fisch fing der neue Anglerkönig 2018/19 Thomas Spilak. Es war ein 210 Zentimeter langer Wels. Zweitplatzierter ist Markus Link mit zwei gefangenen Großkarpfen und einem Jahres-Gesamtfanggewicht von 15,8 Kilogramm. hape

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019