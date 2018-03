Rückblick auf ein Jahr der Premieren und Erfolge

Anzeige

ALTHEIM.Am Samstag hielten die Mitglieder des Männergesangvereins „Sängerbund“ 1860 Altheim ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Krone“ ab. Die Sänger eröffneten den Abend mit einem gemeinsamen Lied, ehe Vorsitzender Georg Sans beim Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder erinnerte.

Es folgten die Berichte der Vorstandsmitglieder, in denen die Ereignisse des zurückliegenden Sängerjahres nochmals in Erinnerung gerufen wurden. Das Frühlingskonzert in der Altheimer Kirnauhalle gestaltete der Chor gemeinsam mit dem befreundetet Männerchor aus Sulzbach sowie „Cantamus“ aus Buchen. Die Jubiläumsmatinee des MGV Liederkranz Buchen wurde musikalisch bereichert. Die Premiere von „Altheim musiziert“ wurde gemeinsam mit den anderen musizierenden Vereinen Altheims begangen. Beim Chortreff des Sängerkreises nahmen die Altheimer am Kritiksingen und dem Festumzug teil.

In der Weihnachtszeit fanden zwei weitere Premieren statt: Zusammen mit den Kindern des Altheimer Kindergartens wurde der Weihnachtsmarkt gesanglich mitgestaltet und an einem Samstagnachmittag erfreute der Chor die Patienten und Belegschaft der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen mit weihnachtlichen Klängen auf den einzelnen Stationen.