Rund um Watterbach

Kurz vor der Schrahmühle wechselte man auf die andere Talseite und ging auf einem gemächlich ansteigenden Weg an einem Tierpark vorbei durch den Wald hinauf zum Trischbuckel. Am Waldrand eröffnete sich den Wanderfreunden ein Panoramablick auf das idyllische Waldbachtal und schließlich auch auf das Wanderziel mit seiner Bergkirche, die früher Ziel einer bedeutenden lokalen Wallfahrt war, anlässlich des Watterbacher Kerzenwunders.

Auf die Gruppe, die eine Strecke von 9,1 Kilometer bei einem Höhenunterschied von 290 Meter erwanderte, wartete zu Beginn ein kräftiger Anstieg auf die Dörnsbacherhöhe. Der Weg führte weiter durch die waldreiche, hügelige Landschaft des bayerischen Odenwalds hinab in den Weiler Dörnbach, ein Stück entlang des gleichnamigen Baches, bevor es wieder bergan ging.

An einer Weggabelung erinnerte ein Bildstock an einen alten Brauch an dieser Stelle, sich hier auszuruhen und vor dem Weitergehen ein kurzes Gebet zu sprechen.

Über die Lausklinge ging es hinab zum Wolfsbrunnen, der an einem steilen und unzugänglichen Seitental des Walbachtals liegt. Von hier aus war es nur noch ein kurzes Wegstück zurück nach Watterbach.

Abschließend kehrten die Wanderer im Gasthaus Meixner ein. Die OWK-Vorsitzende Agnes Sans dankte Brunhilde Marquardt und Wolfgang Eisenhauer für die gute Vorbereitung und interessante Durchführung der Wanderungen.

Mittwoch, 02.05.2018