Runge-Ausstellung geht zu Ende

Walldürn.Mit einer Finissage beendet die Galerie Fürwahr die Berthold-Runge-Ausstellung am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr, die in Walldürn für ein halbes Jahr zu sehen war. Noch einmal besteht die Gelegenheit an diesem Vormittag, sich eine Arbeit des jung verstorbenen Walldürner Künstlers Runge (1934-1964) auszuwählen. Zahlreich war das Besucherinteresse in den vergangenen sechs Monaten. Aus den Verkaufserlösen werden Spenden an drei soziale Einrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis gehen. Die Spendenübergabe ist am Sonntag zum Ausstellungsende ebenfalls vorgesehen.