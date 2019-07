Sachverstand und neue Ideen sind gefragt

Investitionen und gesellschaftliche Begegnungen: Mit dieser Kombination soll in der neuen Legislaturperiode des Gemeinderats die Lebensqualität in Walldürn weiter verbessert werden.

Walldürn. Es waren fünf Jahre, in denen sich viel getan hat in Walldürn. Fünf Jahre, in denen die Gemeinderäte wichtige Entscheidungen getroffen haben, denen oft rege Diskussionen vorausgegangen waren. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend in der Nibelungehalle bildete den Abschluss einer Legislaturperiode und gleichzeitig den Anfang einer neuen. Grund genug für Bürgermeister Markus Günther, das Erreichte zu reflektieren und den Blick in die Zukunft zu richten.

„Die Harmonie und Zusammenarbeit waren trotz manch intensiver Debatten beispielhaft“, lobte der Rathauschef. „Mit Stolz und Selbstbewusstsein können Sie auf eine Amtszeit zurückblicken, die geprägt war von Weichenstellungen für die positive Entwicklung unserer Heimatstadt“, wandte sich Günther an die Mitglieder des Gremiums. Im Mittelpunkt dieser gemeinsamen Arbeit sei die Idee einer umweltfreundlichen Weiterentwicklung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger gestanden. „Dies soll künftig nicht über Investitionen allein, sondern mehr denn je über kulturelle, soziale und gesellschaftliche Begegnungen geschehen“, skizzierte Günther.

Als Meilensteine in den vergangenen fünf Jahren nannte er die Verkehrsfreigabe für den neuen Anschluss an die B 27, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die Erschließung des Wohngebiets „Lindig“, den Bau von Regenüberlaufbecken in der Seestraße, zwischen den Bahnbrücken in der Marsbachstraße und im Barnholz, den Bau der Querspange zwischen Unterer Vorstadtstraße und Bettendorfring, sowie den Baubeginn der neuen Sporthalle in der Keimstraße. Zur Verbesserung der Infrastruktur habe außerdem der Ausbau des schnellen Internets oder die Sanierung des Kindergartens St. Marien beigetragen.

Auch die Stadtteile habe man in diesem Zeitraum nie aus den Augen verloren. Als Beispiele für die Steigerung der Lebensqualität in den Ortschaften führte Günther exemplarisch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Wettersdorf, den neuen Dorfmittelpunkt und die Sanierung des Kindergartens in Glashofen, den Abschluss der Flurbereinigung in Gottersdorf, neue Fahrzeuge für die Feuerwehr in Altheim und den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Gerolzahn an.

Unter dem Strich habe die Stadt Walldürn in den zurückliegenden fünf Jahren 59,5 Millionen Euro investiert und im gleichen Zeitraum die Verschuldung um 3,6 Millionen Euro reduziert. Entsprechend positiv fiel das Fazit des Bürgermeisters aus: „Wir können mit Stolz und Zufriedenheit feststellen, dass dieser Gemeinderat mit der kommunalpolitischen Arbeit seiner zu Ende gehenden Amtszeit ein solides Fundament gelegt hat.“

Zukünftige Herausforderungen machte er anschließend bei der weiteren Konsolidierung des Haushalts in Zeiten einer allgemeinen Unterfinanzierung der Kommunen. Als große Linien für die bevorstehende Legislaturperiode skizzierte Günther die Themen Bildung und Infrastruktur. So stehe nicht nur eine grundlegende Sanierung der Grundschule an. Auch dem steigenden Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung wolle man Rechnung tragen und den Kindergarten St. Martin erweitern. „Alles erfreuliche, aber erst einmal zu finanzierende Aufgaben“, so Günther. Als weitere Projekte nannte er die notwendige Sanierung des Heimatmuseums, des Alten Rathauses und der Nibelungenhalle sowie die Erschließung zusätzlicher Baugebiete. Die anhaltende Nachfrage nach Bauplätzen mache dies erforderlich, auch wenn die „Pläne nicht auf uneingeschränkte Zustimmung stoßen“.

Gleichermaßen setze man bei der Bereitstellung von Wohnraum auf Innenentwicklung und Nachverdichtung in der Walldürner Innenstadt und in den Ortskernen der Stadtteile. „Hier wollen wir auch die Ergebnisse der städtebaulichen Feinplanung miteinfließen lassen und umsetzen“, sagte Günther.

Um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein, seien viel Sachverstand und Kreativität, seien neue Ideen und Wege gefragt. „Sicher braucht man manchmal eine Portion Zuversicht, um die Probleme anzugehen oder wieder einmal dicke Bretter zu bohren.“ Sich der Kommunalpolitik zu verschreiben, sei jedoch auch eine dankbare Aufgabe, weil das Erreichte direkt vor Ort sichtbar werde.

