Sanierungsmaßnahmen unterstützt

Walldürn.Zur Jahreshauptversammlung des Vereins zur Renovierung der Basilika und der Kirche St. Marien begrüßte Vorsitzender Pater Josef Bregula die Mitglieder in der Klause des Gemeindehauses. In seinem Bericht betonte Pater Josef, dass der Förderverein seit 27 Jahren ein sehr lebendiges Unternehmen innerhalb der katholischen Pfarrgemeinde Walldürn sei. Mit den Mitteln des Fördervereins in der bisherigen Gesamthöhe von rund 900 000 Euro habe die Renovierung der beiden Kirchen vollständig abgeschlossen werden können.

Ausblickend auf das kommende Vereinsjahr nannte der Vorsitzende die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein beim Anlegen von zwei Behinderten-Parkplätzen und einem Parkplatz für die Priester auf dem Areal der Sankt-Marienkirche.

Stellvertretender Vorsitzender Helmut Hotzy nannte als Tätigkeitsschwerpunkte in der Vereinsarbeit des zurückliegenden Jahres die finanzielle Unterstützung der katholischen Pfarrgemeinde bei der Lösung einiger kleinerer Sanierungsmaßnahmen. Die finanzielle Situation des Fördervereins bezeichnete er als geordnet und zufriedenstellend.

Zustimmend zur Kenntnis genommen wurde im Anschluss der Kassenbericht von Schatzmeisterin Heike Hefner, die der Versammlung außerdem mitteilte, dass sich der aktuelle Mitgliederstand auf 131 beläuft. Die Kassenrevisoren Chris Klingenberger und Bernhard Schirmer bestätigten der Schatzmeisterin eine einwandfreie Buchführung. Die empfohlene Entlastung erteilte die Versammlung einstimmig.

Als Vertreter der Stadt hob Hotzy das stets harmonische Miteinander zwischen der politischen Gemeinde und der katholischen Kirchengemeinde hervor, brachte seine Freude über die tatkräftige Unterstützung des Fördervereins hinsichtlich der Renovierung der beiden Kirchen zum Ausdruck und wertete diese Unterstützung als gezeigtes großes Maß an Solidarität mit Kirche, Kirchengemeinde und Wallfahrtsstadt. Des Weiteren dankte er den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins für das gelebte Vorbild im Ehrenamt sowie allen Spendern und Mitgliedern für die großzügige finanzielle Unterstützung. ds

