Satzung an die Entwicklung des Vereins angepasst

Walldürn.In den Jahren nach der Gründung am 25. März 2009 hat sich der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ kontinuierlich zu einem Aktivposten in der Walldürner Museums- und Vereinslandschaft entwickelt. Mit der steigenden Zahl an Mitgliedern ist in dieser Zeit auch das kulturelle Engagement zusehends gewachsen.

Mit eigenen Veranstaltungsformaten wie dem Weihnachtsmarkt „Advent im Kaiserhof“,

...