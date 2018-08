„Schatzsucher“ hatten viel Spaß

Auf der Suche nach dem verlorenen Zeltlagerschatz waren die Teilnehmer des Sommerlagers der katholischen Pfarrjugend Rippberg. Die 130 Jugendlichen und Betreuer hatten viel Spaß.

Rippberg. 15 Tage waren wieder fast 130 Jugendliche und Betreuer aus der Seelsorgeeinheit Walldürn in Kirchberg an der Iller nahe Memmingen im Sommerlager. Die Mädchen hatten ihr Quartier in den Klassenzimmern

...