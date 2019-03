Schauspieler waren zu Gast

Amorbach.Flatrate-Partys sind in den letzten Jahren ein Trend, der gerade Jugendlichen Raum zum übermäßigen Konsum von Alkohol eröffnet. Im Rahmen der Alkoholprävention waren daher für die beiden neunten Klassen sowie die Einführungsklasse der zehnten Jahrgangsstufe des Karl-Ernst-Gymnasiums zwei Schauspieler des Bamberger „Chapeau Claque“ zu Gast, um ihr interaktives Stück „Limit“ zum Thema „Komasaufen“ zu präsentieren.

An das 45 Minuten dauernde Stück schloss sich ein Fragenteil an. Auch konnten die Schüler schließlich selbst aktiv werden, indem bei einzelnen Szenen aus dem Stück die Stopp-Taste gedrückt wurde und anschließend neue Alternativen erdacht und szenisch ausprobiert wurden. Die VR-Bildungsstiftung und die Abteilung „Prävention“ des Landratsamts in Miltenberg untertstützen die Veranstaltung seit Jahren. Ursula Grän, Nicole Billinger

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019