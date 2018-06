Schlammmassen fluteten Straßen und Wohnungen

Feuerwehrleute halfen stundenlang bei den Aufräumarbeiten. © Verena Hahn

Reinhardsachsen.Nachdem am Montagmittag eine Unwetterfront mit Hagelschlag in Walldürn Schäden verursacht hatte, traf es am Abend die Stadtteile Reinhardsachsen und Rippberg. Ein Gewitter mit großen Regenmengen sorgte innerhalb von Minuten für zahlreiche Überflutungen.

Von einem am Ortseingang von Reinhardsachsen am Hang gelegenen Maisfeld aus bahnte sich gegen 19.45 Uhr eine Schlammlawine ihren Weg

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3132 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.06.2018