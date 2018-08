Schlossplatz als Treffpunkt für Genießer

Anzeige

Allerlei Gaumenfreuden warten auf dem Schlossplatz auf die Besucher des Streetfood-Festivals. Das wird heute eröffnet und bietet allerlei kulinarische Köstlichkeiten und Musikalisches.

Walldürn. Das ganze Wochenende darf gefeiert, gegessen und getrunken werden, denn auf dem Schlossplatz findet wieder ein Streetfood- Festival statt. Um 16 Uhr öffnet das Festival heute auf dem Schlossplatz seine Pforten.

DJ legt auf

Am Freitag und Samstag Abend legen DJ „Nutsgroove“ und DJ „Steven“ pfiffige Beats auf. Jeweils ab 19.30 Uhr erwartet die Gäste sommerliche Partystimmung zum mitgrooven. Und, wie es sich nun mal für ein Streetfood-Festival gehört, bieten die Food Trucks Spezialitäten aus aller Welt an. Rund zwölf verschiedene Essens- und Getränkestände kommen in die Walldürner Innenstadt.