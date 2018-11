Schnupper-Abo der BLB

Walldürn.Das Schnupper-Abo der Badischen Landesbühne bietet drei Theateraufführungen bei bester Platzkategorie. Das erste Stück ist „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams. Die Landesbühne zeigt die zarte Familiengeschichte über Hoffnungen, Träume und Illusionen in einer Inszenierung von Katharina Schmidt. Es geht weiter mit „Amerika“ von Franz Kafka in einer Inszenierung von Carsten Ramm, in der die Musik von Ziggy Has Ardeur eine wichtige Rolle spielt. Mit „Don Camillo und Peppone“ hat Giovannino Guareschi zwei der liebenswertesten politischen Kontrahenten der italienischen Literatur geschaffen. Bei der Freilichtveranstaltung in Walldürn werden ihre Kämpfe und Streitereien in der Bühnenfassung von Gerold Theobalt zu sehen sein.

